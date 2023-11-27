Hakkari'de 119 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Hakkari’nin Esendere Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan iki araçta yapılan aramada 119 kilo 700 gram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Hakkari'de 119 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda görev yapan gümrük muhafaza ekipleri, yurda giriş yapan iki araçta yaptıkları aramada, 119 kilo 700 gram afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirdi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kara, hava ve deniz gümrük kapılarımızda aralıksız devam ediyor. Başarılı operasyon dolayısıyla, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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