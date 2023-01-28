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Hakkari'de 6 yerleşim yolu kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı kapandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları sonrası 6 yerleşim yolu kapandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:54
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Hakkari'de 6 yerleşim yolu kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı kapandı

Hakkari'de 6 yerleşim yolu kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı kapandı
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İHA'da yer alan habere göre, Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünde gelen bilgilere göre, havanın olumsuz şartlarından dolayı ilçeye bağlı 1 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı Şemdinli şantiye şefliği, kapana yolları açmak için karla mücadele çalışmalarına başlandı.

 

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