Hakkari'de aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında polis ve muhafaza memurlarının da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Esendere-1" adı verilen operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", örgüt faaliyetleri çerçevesinde rüşvet", "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", 5607 sayılı kanuna muhalefet ve zimmet" suçlarından, aralarında 7 polis ve 8 gümrük muhafaza memurunun da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Suçta elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Aranan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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