Hakkari'de ayılar arı kovanlarına saldırdı; çok sayıda arı telef oldu

Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasında bulunan Tütünlü köyünde, yaşanan trajik bir olayda binlerce arı telef oldu. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Tütünlü köyünde arı kovanlarına yapılan ayı saldırısı büyük zarara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şemdinli-Derecik ilçeleri arasındaki Aktütün ve Tütünlü köylerinde bulunan arı kovanlarına dün gece saatlerinde ayılar saldırdı. Köylüler Ahmet Uçar ve Rahim Aysal'a ait arı kovanları, ayıların saldırısına maruz kaldı. Ayılar, kovanları kırarak içlerindeki binlerce arıyı telef etti.

