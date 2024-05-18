Hakkari'de ayılar arı kovanlarına saldırdı; çok sayıda arı telef oldu

Kaynak: İHA
Hakkari'de ayılar arı kovanlarına saldırdı; çok sayıda arı telef oldu
Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki Tütünlü köyünde, bir gecede gerçekleşen ayı saldırısında çok sayıda arı kovanı kırıldı ve binlerce arı telef oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasında bulunan Tütünlü köyünde, yaşanan trajik bir olayda binlerce arı telef oldu. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Tütünlü köyünde arı kovanlarına yapılan ayı saldırısı büyük zarara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şemdinli-Derecik ilçeleri arasındaki Aktütün ve Tütünlü köylerinde bulunan arı kovanlarına dün gece saatlerinde ayılar saldırdı. Köylüler Ahmet Uçar ve Rahim Aysal'a ait arı kovanları, ayıların saldırısına maruz kaldı. Ayılar, kovanları kırarak içlerindeki binlerce arıyı telef etti.

Son Haberler
Ünlü milyarderler sonunda başardı. Ertem Şener açıkladı Spor
Ünlü milyarderler sonunda başardı. Ertem Şener açıkladı
Sahibinin karnındaki bebeğin hareketini hisseden köpeğin duygusal tepkisi Video
Sahibinin karnındaki bebeğin hareketini hisseden köpeğin duygusal tepkisi
Müezzinden aldığı araç birleştirme çıktı. 'Alırken içinde tespih namazlık falan vardı. Kandırmaz dedim' Gündem
Müezzinden aldığı araç birleştirme çıktı. 'Alırken içinde tespih namazlık falan vardı. Kandırmaz dedim'
İstanbul Boğazı'ndaki gün batımı görenleri büyüledi Video
İstanbul Boğazı'ndaki gün batımı görenleri büyüledi
Beşiktaş maçı sonrası Hatayspor'da isyan Spor
Beşiktaş maçı sonrası Hatayspor'da isyan
Birlikte kilo alan sevgililerin son hali sosyal medyada gündem oldu Video
Birlikte kilo alan sevgililerin son hali sosyal medyada gündem oldu
Mahfi Eğilmez'den ders gibi yazı. Dolardan TL'ye geçişin nedenlerini tek tek açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez'den ders gibi yazı. Dolardan TL'ye geçişin nedenlerini tek tek açıkladı