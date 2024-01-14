Hakkari’de faciadan dönüldü. Ölümle burun buruna geldiler

Geçtiğimiz hafta Yüksekova-Van karayolunun Yeniköprü mevkisindeki dağda meydana gelen heyelan nedeniyle yol 2 gün ulaşıma kapanmıştı.

Olayın ardından ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağladı. Bölgede 4 gün boyunca devam eden kar yağışının ardından dağın yumuşamasıyla birlikte düşen kaya parçaları saniye saniye kameraya yansırken neredeyse felaketin önüne geçildi.

Diğer yandan ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları önemli işleri olmadığı sürece yollara çıkmamaları konusunda uyardı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları ve kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve muhtemel buzlanma riski düşünülerek, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumunda çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.