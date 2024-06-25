Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İHA
Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Hakkari'de polis ekipleri 446 adet kaçak cep telefonu, 30 adet şarj kablosu, 30 adet şarj adaptörü ele geçirdi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık operasyonu yapıldı.

Yapılan baskında 446 adet kaçak cep telefonu, 30 adet şarj kablosu, 30 adet şarj adaptörü ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmaları neticesinde bir araç durdurulmuş ve araçta yapılan arama sonucunda 446 adet kaçak cep telefonu, 30 adet şarj kablosu, 30 adet şarj adaptörüne el konulmuş olup; 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” açıklaması yapıldı.

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