Hakkari'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Hakkari il genelinde düzenlenen operasyonda 804 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi ise gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Hakkari'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla ilimiz genelinde 16-26 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 804 litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin 650 adet gümrük kaçağı gözlük, 155 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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