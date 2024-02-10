Hakkari'de kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı

Görüntü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde. Aslında bilindik görüntüler. Kışın aylarca kapalı kalan köy yollarına karşı Özel İdare Ekipleri büyük mücadele veriyor.

Yolları açmak öyle kolay da olmuyor. İşte fotoğrafta bir iş makinesi...Kepçesiyle beyaz örtüyü kaldırmaya çalışıyor. Ancak o kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aşmış durumda.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor. İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çaba gösterdi.