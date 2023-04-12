﻿Hakkari'de sağanak taşkınlara neden oldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Şemdinli'de iki gündür etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Derelerin taştığı ilçede birçok noktada heyelan yaşandı, devrilen bazı elektrik direkleri ekipler tarafından onarıldı.

Yağıştan dolayı Şemdinli-Derecik ve Şemdinli-Aktütün kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çukurca ilçesinde de şiddetini artıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede belediye ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için önlem aldı.