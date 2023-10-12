Hakkari’deki operasyon silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Hakkari’deki operasyon silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan operasyonda BTÖ’ye ait 1 adet mavzer piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet el bombalarına ait fünye, 1 adet mavzer piyade tüfeği şarjörü, 372 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 10 gram uyuşturucu madde, 100 metre elektrik kablosu ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için güvenlik birimlerimiz ile çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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