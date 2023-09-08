Hakkı Öznur: Kerkük Türk'tür, Türk kalacak

Hakkı Öznur, açıklamasında “Pro İsrail Barzani” ailesinin, işbirlikçi KDP ve KYB’nin Kerkük üzerindeki hesaplarını, kirli emellerini, ve Kerkük konusunda Bağdat hükümetinin iki yüzlü siyasetini ele aldı.

Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur’un açıklamasının tam metni ise şöyle :

Irak vilayetleri ve Kerkük’te 18 Aralık 2023'te yapılacak il meclis seçimleri öncesinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, binanın tekrardan KDP’ye devredilmesi talimatını vermişti. Bu yanlış ve provokotif kararın ardından 25 Ağustos günü karargahın önünde çadır kurup nöbet tutan Türkmenler ve Araplar, Kerkük-Erbil otoyolunu trafiğe kapatmıştır. Kerkük'teki Türkmenler, Sünni Araplar hem Bağdat yönetimini karşı çıkmışlar, hem de, Kerkük’te kaos peşinde koşan KDP mensubu barzanicilere kitlesel gösteriler yaparak karşı çıkmışlardır.

Kerkük kentinde güvenliği sağlayan Ortak Operasyonlar Komutanlığı binasının Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilme talimatı, kaosa zemin hazırlamak ve Kerkük’ü kan gölüne çevirmekten başka bir şey değildir Böyle bir kararı alan Başbakan Sudani, kaosa zemin hazırlamıştır.

Türkmenlerin ve Arapların haklı direnişi ve tepkileri karşısında Sudani geri adım atmak zorunda kalmıştır. Irak Başbakanı yanlış yapmıştır. Sonunda geri adım atmak zorunda kalmıştır. Ancak bu geri dönüşten geriye her an yeniden patlamaya hazır bir Kerkük kalmıştır.

KDP ve KYB’li peşmerge güçleri, 2014'te kendileri gibi işbirlikçi ve terör örgütü olan IŞİD’in ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

KBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki peşmerge varlığına son vermişti. Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı Karargahı yapmıştı. Merkezi hükümete bağlı güçler, KDP’nin işgalci tavrı üzerine kente girmiş ve Kürt silahlı grupları Kerkük’ten kovmuştu.

KYB’li Kerkük Valisi, Türk düşmanı Necmeddin Kerim Irak ordusundan kaçarak makamını terketmiş Amerika’ya kaçmış, 30 Ekim 2020’de orada ölmüştür. ABD, İsrail uşağı Peşmergeler arkalarına bile bakmadan kaçmışlardı. Barzani ailesi de, Talabani ailesi de bütün çapulcu peşmergeler de 16 Ekim 2017 günü arkalarına bakmadan kaçtıkları günü unutmuşa benziyorlar.

İsrail uşağı KDP, binanın daha önce parti tarafından kullanıldığını ve yeniden partiye verilmesini istiyor. Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini söyleyen KDP’li silahlı gruplar, karargah önünde nöbet tutan Türkmenlere ve Araplara saldırmaya kalktılar. Rahimava bölgesinde KDP’li silahlı militanlar gösteri düzenleyerek, Erbil-Kerkük yolunun açılmasını istediler.

Kerkük’te 2 Eylül den beri Kürt gruplar “Operasyonlar” binasının KDP ye teslim edilmesini istemişlerdir. Karargah binası önünde kurulan çadıra doğru yürüyüşe geçen silahlı Kürt grupları ile Irak Güvenlik Güçleri çatışmıştır. Silahlı Kürt göstericilerin çıkarmış olduğu olaylara Bağdat merkeze güvenlik güçleri müdahale etmiştir. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ikisi (KYB) üyesi dört Kürt gösterici öldü.

ABD, İSRAİL MUHİBİ BARZANİLER, KAOS PEŞİNDE KOŞAN AÇIKLAMALAR YAPIYOR

KDP, inisiyatifle Barzani’nin peşmergesi Kerkük’te silahlı bir aktör olarak yeniden sahneye çıkmıştır. IKBY tarafından silahlı eğitim verilen binlerce Kürt militan, Türkmenlere karşı düzenlenecek fiili saldırılar için bekletilmektedir. KDP, KYB, PKK Türkmenlere karşı birlikte hareket etmekteler. Kerkük’ü Erbil’e bağlamaya çalışan Kürt unsurlarının bir diğer hesabı da bölge petrolüne el koymak. Kerkük petrollerini ve Kerkük şehrini kendi bölgelerine katmak için her şeyi yapıyorlar.

Kürtler, bir oldu bitti ile Kerkük’ü Kürt bölgesine dâhil etmeye çalışmaktalar. Kürtler, Irak’ın bir parçası gibi bir kaygı taşımıyor. Hep ayrı bir devlet kurmanın hayalleri peşinde koştular. Bütün çabaları, Kerkük kentinin kurmak istedikleri bağımsız Kürdistan devletine dâhil edilmesi içindir

KDP lideri Mesud Barzani, Kürtlerin dökülen kanının hesabının sorulacağını söyleyerek, tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Kerkük’te sükunet sağlanmazsa olayların boyutu değişebilir. Kerkük ve çevresindeki terör örgütü PKK ve İran destekli gruplar da bölgede tansiyonu yükseltmeye çalışıyor.

Türkmenlerin ve Arapların haklı tepkilerini "bozguncu ve yasa dışı" olarak nitelendiren Barzani, "Kürt çocuklarımızın Kerkük’te kanının dökülmesinin bedeli ağır olur" diyerek küstahça açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Kerkük’teki bir KDP yetkilisi, “Kerkük Kürdistan’ın bir kentidir. Kerkük’teki bütün evler Barzanilerin ve Talabanilerin evidir” diye konuşarak gerilimi yükseltmenin, iç savaş çıkartmanın, Kerkük’ü kan gölüne çevirmenin peşinde koşuyor.

Kerkük’te yaşanan olayların ardından Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüşen I-KDP lideri Mesud Barzani ve I-KBY Başkanı Neçirvan Barzani, Kerkük’teki Türkmenleri ve Kürt karşıtı Arapları suçlamaya kalkmıştır.

Kerkük’te, Türkmenlere ve Araplara karşı yıllardır silah kullanan KDP militanlarını görmezden gelen Neçirvan Barzani, Bağdat hükümetini Türkmenlere ve Araplara baskı yapmaya çağırmıştır.

Yaşananların ardından bir açıklama yapan İsrail muhibi Neçirvan Barzani, Erbil-Kerkük karayolunun 6 gündür hukuka aykırı bir şekilde kapatıldığını söylerken KDP militanlarının provokasyonlarından silahlı Kürt göstericilerden ise hiç söz etmiyor ve bahsetmiyor.

Kerkük'teki barikatlar kuran, sağa sola saldıran, silah kullanan Kerkük'te kaosa neden olan güvenlik ve istikrarı tehlikeye sokan Barzaniler. KDP’li çetelerdir. Irak Hükümetin Kerkük'teki tüm toplulukların güvenliğini ayrım gözetmeksizin korumak zorundadır.

Kerkük’ün istikrarı, Irak’ın istikrarı demektir. Kerkük’te huzur ve güvenliğin yolu KDP çetelerinin ellerinden silah araç ve gereçlerinin alınması ve merkezi hükümete devridir.

TÜRK DÜŞMANI KDP’DEN YENİ PROVOKASYON: “KERKÜK KÜRDİSTAN’DIR” YAZILI PULU BASTILAR

IKBY sözcüsü Peşeva Hevrami, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, I-KDP lideri Mesud Barzani ve Mesrur Barzani’nin Kerkük’te hayatını kaybeden silahlı Kürt militanların şehit statüsünde kabul edilmesi için talimat verdiğini söylüyor. Barzani silahlı Kürt gruplara direniş ve çatışma çağrısında bulunuyor, “Kerkük’ü Türkmenlere bırakmayın” diyor.

IKBY’ye bağlı İletişim Bakanlığı adlı KDPci kurum Kerkük’teki peşmerge heykelini “Kerkük Kürdistan’dır” yazısı ile posta pulu yaptı. Yeni provokasyonlar peşinde koşan Barzanici çeteler, Kerkük’te yaptıkları çatışmalara yönelik gösterilerinin ardından kentin sözde Kürdistan kimliğine vurgu yapmak amacıyla tam bir kışkırtma olan posta pulu bastılar. Tarihi Türk şehri olan Kerkük’ü Kürt şehri göstermek amacıyla “Kerkük Kürdistan’dır” yazılı pulu bastılar. Pulun üzerinde ABD, İsrail uşağı “peşmerge heykeli” ve sözde “Kürdistan bayrağı” dedikleri paçavra bulunuyor.

Kerkük’te, yapımına Temmuz 2015’te başlanan ve 23 Eylül 2017’de bitirilen peşmerge heykeli, 23 metre yüksekliğinde. Barzanici-Dilan Reşad, “Pul 5 bin dinar değerinde ve en pahalı pulumuz. Bu pul, Kerkük halkına ve dünkü gösterilere destek için yapıldı” dedi. Sözcü Reşad pulun yakın zamanda kurumlarda ve uluslararası postalarda kullanılacak demiştir. Bu yapılan yeni provokasyonlara zemin hazırlamaktır.

KERKÜK ORTAK OPERASYONLAR BİNASI KDP’ YE DEĞİL IRAK PETROL BAKANLIĞI’NA AİTTİR

Irak'ın asli ve kurucu unsurlarından olan Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'te olanları yakından takip ediyoruz. Kerkük’teki Ortak Operasyonlar Komutanlığı binası, Petrol Bakanlığı’na ait. Hiçbir partinin orayı siyasi faaliyeti için kullanmasını istemiyoruz.

Kerkük yerel idaresi, Ortak Operasyonlar Komutanlığınca kullanılması için yeniden onarımına yaklaşık 1 milyar Irak dinarı harcamıştır. Kullanılan bina, Kerkük'ün istikrarı, güvenliği ve huzurunun sembolüdür. Kerkük’te Kürtler, provokasyon peşinde. Kaos ortamı yaratılmak isteniyor. Kaos ortamında Türkmenler hedef alınabilir. KDP peşmerge güçleri, Kerkük’te lokal çatışmalar, yerini geniş çaplı çatışmalara bırakabilir.

Kerkük’te Saddam döneminde Araplaştırma politikası vardı. 2003’ten sonra da Kürtleştirme politikası oldu. Kerkük’te nüfus, 2003 öncesi nüfus 850 bin civarındaydı. Şu an 1 milyon 800 bin.

ABD/İsrail işbirlikçisi KDP’de çok eskiden beri “Kerkük Kürtlerin Kudüs’üdür” anlayışı var. Messod Barzani, 1993 yılından beri defalarca “Kerkük, Kürdistan’ın Kudüs’ü, Kerkük Kürdistan toprağı, Kerkük Kürt şehridir, bağımsız bir Kürt devleti kurulacaktır” sözlerini sarfetmiştir.

Babası Mustafa Barzani gibi hain olan ve hain babasının izinden giden Messod Barzani de son 9 yılda 16 kez Kerkük’e geldi. Her gelişinde kirli emellerini ortaya koydu. Özellikle Irak’ın işgalinden 16 Ekim 2017 tarihine kadar Kerkük’ü işgal eden peşmerge çetelerine destek vermiş, her konuşmasında, “Kerkük, Kürdistan’ın kalbidir”, “Kerkük, Kürt bölgesine aittir ve Kürt şehri” demiştir.

MİT VE ÖZEL KUVVETLER KERKÜK’TEKİ TAHRİKÇİ KDP ŞEFLERİNİ PAKETLEYİP BARZANİ’NİN SARAYINA ASMALIDIR.

Devletimiz derhal Kerkük ile ilgili radikal adım atmalıdır. Bağdat hükümeti ile görüşerek yaptıkları yanlışlar ve yüz verdikleri Barzaniciler konusunda uyarıda bulunmalı. Türk ordusunun gelişmelere seyirci kalmayacağını söylemelidir.

Tarihi Türk şehrini Kürt şehri yapmak isteyen Barzanilerle Barzani ailesi ile yapılan her görüşme, zaman kaybıdır. KDP ve KYB de terör örgütüdür.

Kerkük konusu, Türkmenler için de Türkiye için de Türkiye’nin milli güvenliği açısından son derece önemlidir. Kerkük’te Türkmenler, büyük bir endişe içindeler. Türkiye’nin bekası ve milli güvenliği, Kerkük’ten başlar.

Kerkük'teki Türk kimliği silinmeye çalışılıyor. Irak hükümetinde temsil edilmeyen Türkmenlerin hakkı, yenmeye devam ediyor.

• Irak hükûmeti, Türkmenlerin iradesini yok sayamaz. 3 Milyon Irak Türk’ünü kimse görmezden gelemez.

• Bağdat hükümeti, KDP, KYB ve şehir merkezinde cirit atan PKK’lı çetelere karşı derhal önlem almalı, silahlarına el koymalıdır. Türkmen kardeşlerimizin can güvenliğini garanti altına almalıdır.

• Ülkenin üçüncü esasi unsuru olan Türkmenlere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasına izin verilmemelidir.

• Türkmenler, tüm alanlarda güçlü olmalıdır. Irak'ta tüm Türkmen kurum, kuruluş, parti ve dernekler tek yürek tek yumruk olmalıdır.

• Kerkük Valisi ve Belediye Başkanı, Türkmen olmalıdır.

• KDP ve KYB silahlı güçleri, silahlarını merkezi hükümete teslim etmeli ve şehri terk etmelidir.

• Kerkük merkezde bulunan PKK büroları, derhal kapatılmalı, terör örgütü militanları Türkiye’ye teslim edilmelidir.

• Kerkük’ün federal yapıdaki vilayet statüsü korunmalı ve herhangi bir bölgeye bağlanması kabul edilmemeli,

• Hiçbir meselede Kerkük, pazarlık konusu haline getirilmemeli.

• Kerkük nüfusu üzerindeki demografik değişim çabalarına engel olmak amacıyla nüfus çalışması yapılmalı, Kerkük’e sonradan yerleşen halkın Kerkük için değil, geldikleri bölge için oy kullanması sağlanmalıdır.

• Kerkük’te, Kürt milis gruplar ve devlet dışı silahlı aktörlerin faaliyetleri engellenmeli, izin verilmemeli.

• MİT, Suriye ve Irak’ta yaptığı gibi Kerkük’te provokasyon peşinde koşan Barzani ve Talabani’nin şeflerini ve PKK örgüt liderlerini paketleyip Türkiye’ye getirmelidir.

Kerkük ve bütünlükle Türkmeneli bölgesi, Türk bölgesidir. Türkmenler Irak'ın çimentosudur. Kadim Türk şehri olan Kerkük’ü Barzaniciler IKBY yönetimine almak için elinden geleni yapmış ancak başarılı olamamışlardır.

Kerkük'ün yapısını bozacak her eylem, Irak'ın bütünlüğünün bozulması demektir. Türkmen yurdu Kerkük, yüzlerce yıldır Türk coğrafyasıdır.

Mesud Barzani başta olmak üzere Neçirvan Barzani, Mesrur Barzani tüm Barzaniciler Tüm Talabaniciler, Kerkük konusunda hadlerini bilmelidir. Bedelini ağır öderler.

TERÖRİST İSRAİL, KERKÜK’ÜN IKBY’YE BAĞLANMASI İÇİN BARZANİLERE DESTEK VERMEKTEDİR

ABD, AB ve İsrail planı açık ve nettir. İsrail’in güvenliği açısından da bölgede bağımsız bir Kürt devletinin kurulması, çok önemlidir. İsrail ise kurulacak bir Kürt devletini ekonomik ve stratejik açıdan doğal bir müttefik olarak görüyor. Barzanistan, İsrail Siyonizm’ine bağlı, küresel bir projedir. ABD, İngiliz, İsrail projesi olan Kürdistan, İran sınırından Akdeniz’e uzanan bir kuşaktır.

Baba Mustafa Barzani’nin soğuk savaş dönemindeki kirli ilişkiler ağını, oğlu Mesud Barzani oğulları ve yeğenleri devam ettirmektedir. Barzani hareketine ve Irak’ın kuzeyinde oluşan Kürt bölgesine İsrail, en büyük yardımı yapmıştır. 25 Eylül 2017’de yaptıkları bağımsızlık referandumuna en büyük destek, İsrail’den gelmiştir. Korsan referandumu öncesinde Irak’ın kuzeyinde Barzani yandaşları, İsrail bayrakları taşıyordu. Sözde bağımsızlık referandumunda Erbil’de Akre de, Zaho’da Duhok’ta vb. yerlerde düzenlenen mitinglerde Barzaniciler, KDP ve İsrail bayraklarını taşıyor, terör rejimi İsrail lehine sloganlar atıyorlardı.

2003-2017 arasındaki Kürt partileri, Kerkük’te hegemonya ve demografik değişimi empoze etme çabalarını referandum ile denediler. Ancak diğer birleşenlerin siyasi ve idari ağırlığını göz ardı ettikleri için başarısız oldular.

REŞİD-SUDANİ İKİLİSİ DE KERKÜK’TE MEYDANA GELEN OLAYLARDAN SORUMLUDUR

KYB üyesi Kürt Cumhurbaşkanı Reşid- Şii Başbakan Sudani ikilisi Kerkük’te meydana gelen olaylarını fitilini ateşlemişlerdir.

Reşid-Sudani ikilisi, Mesud Barzani ile Kerkük’teki bina meselesini önceden görüşmüşler, Barzani alçağına söz vermişlerdir. Ama Türkmenler ve Araplar başkaldırarak Kerkük’teki oyunu bozunca Reşid- Sudani ikilisi sağduyu çağrısı yapmak zorunda kalmışlardır.

Abdullatif Reşid, Orta Doğudaki iş birlikçi Kürt siyasetinin önemli figürlerinden Orta Doğu’da “İngiliz ajanı” olarak bilinen, uzun yıllar İngiltere’de (İngiliz İstihbaratının himayesinde) yaşayan Marksist İbrahim Ahmed'in damatlarından biridir. Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile bacanaktır. Talabani, İbrahim Ahmed’in büyük kızı Hero İbrahim ile evlidir. Hero Talabani, KYB’yi yönlendiren isimlerdendir. Oğullarından Bafel Talabani bugün KYB lideridir.