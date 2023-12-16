Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunun katil zanlısı barlar sokağında yakalandı

Kaynak: İHA
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro ekipleri, Antalya’da cinayet işlediği gerekçesiyle karara bağlanmış 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahsı, eğlenmek için geldiği Marmaris barlar sokağında kıskıvrak yakaladı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şahıslara yönelik saha çalışmasında Antalya’da kasten adam öldürme suçundan hakkında 16 yıl 8 ay karara bağlanmış hapis cezası olan ve aranan M.K.’nin Marmaris barlar sokağında olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatları ile gerekli tedbirleri alarak M.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlulara yönelik çalışmaların 7 gün 24 saat esası ile hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

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