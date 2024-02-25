Hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kıskıvrak yakalandı

Kaynak: DHA
Hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kıskıvrak yakalandı
Diyarbakır’da,12 yıl önce Şaban Ayazgün isimli vatandaşı silahla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 22 yıl 7 aykesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki Kemal Öken, düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı.

Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi’nde 4 Kasım 2012’de Kemal Öken, Şaban Ayazgün’ü tabancayla vurarak öldürdü. Ayazgün, olay yerinde yaşamını yitirdi, Kemal Öken ise kaçtı. O dönem yapılan çalışmalarda Öken’e ulaşılamadı. Öken, yargılandığı davada ‘Tasarlayarak öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma’ suçlarından 22 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Kemal Öken’in saklandığı adres tespit edildi. Polis ekipleri, Öken’i Kayapınar ilçesinde saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Öken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

diyarbakir-22-yil-hapisle-aranan-cinayet-17114-1.jpg51756.jpeg

diyarbakir-22-yil-hapisle-aranan-cinayet-17114.jpg

Son Haberler
Havada gelen ölüm. Bungee jumping yaparken kalp krizi geçirdi Dünya
Havada gelen ölüm. Bungee jumping yaparken kalp krizi geçirdi
Ayak altında kalmak uzatmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayak altında kalmak uzatmak deyimi ne anlama geliyor?
Yabancı Dil Sınavı yapıldı Yaşam
Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Siirt'te motosiklet kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Siirt'te motosiklet kazası: 1 yaralı
Okan Buruk Avrupa hezimetinin sebebini buldu. Bahanesini öğrenenler şok oldu Spor
Okan Buruk Avrupa hezimetinin sebebini buldu. Bahanesini öğrenenler şok oldu
Kazaya karışan aracını iple binadan aşağıya sarkıttı Gündem
Kazaya karışan aracını iple binadan aşağıya sarkıttı
Tekeri patlayan kamyonette can pazarı: 6 yaralı Gündem
Tekeri patlayan kamyonette can pazarı: 6 yaralı