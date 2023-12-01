Hakkında 42 yıl hapis cezası bulunuyor. Tavan arasında yakalandı

Antalya’da hakkında 31 ayrı suçtan toplam 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kadın tavan arasında yakalandı.

KAYNAK: İHA
Hakkında 42 yıl hapis cezası bulunuyor. Tavan arasında yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın gizlendiği tavan arasında jandarma tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Döşemealtı ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde hakkında 31 ayrı suçtan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranma kaydı bulunan G. K. isimli kadın için çalışma başlatıldı. Adli Makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın ikametinde yapılan aramada G.K 'nın evin tavan ile çatı arasındaki izalasyon malzemesinin altına gizlenmiş şekilde yakalandı.

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