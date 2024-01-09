Hakkında hapis cezası bulunan 8 kişi kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Hakkında hapis cezası bulunan 8 kişi kıskıvrak yakalandı
Isparta’da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası olan 8 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti. Aranan Şhıslar Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda; başta dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.Ç., bina içinde hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.Ş., uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ile aranan S.K. olmak üzere toplamda 8 kişi yakalandı. Yakalanan 8 şahıs cezaevine gönderildi.

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