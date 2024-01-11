Kaçak girenler değil kaçak çıkanlar yakalandı. Gitmelerine neden müsaade edilmiyor? Bir çıkar mı var?

İktidarın olmayan göç politikası nedeniyle Türkiye yabancıların durağı haline geldi. Sınır güvneliği adeta oyuncak haline geldi. Özellikle Suriye, Afgan ve Pakistanlılar geldikçe geliyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Edirne İpsala Gümrük Kapısı’nda yapılan denetimlerde ekipler şoke oldu.

Tır aracında yabancı uyruklu 8 kaçak yakalandı. Türkiye’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısına giriş yapan, transit refakat belgesi muhteviyatı eşya yüklü tır aracı x-ray taramasına sevk edildi.

Bu taramada şüpheli bir hareketlilik görüldü. Ekipleri aracı detaylı aramasıyla yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş 8 kaçak yakalandı.

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Edirne kent merkezinde 15 kaçak yakalanmıştı.

Sosyal medyada yorumlar art arda geliyor. Kullanıcılar, “Gitmelerine neden müsaade edilmiyor? Bir çıkar mı var?, Oh ne güzel” yorumları yaptı.