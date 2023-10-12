Haklarımıza sahip çıktık ve kazandık!

Tamamen insani amaçlarla yapımına başlanan Yiğitler-Pile yol projesinin yarattığı krizi hatırlayacaksınız. KKTC’nin egemen topraklarında başlatılan projeye 18 Ağustos günü adada görev yapmakta olan BM Barış Gücü(BMBG) üstüne vazife değilken müdahale etmeye kalkışmış, KKTC polis güçlerinin karşı koymasıyla püskürtülen BMBG askerleri geri çekilmek zorunda kalmıştı. Olayı BM Güvenlik Konseyi’ne(BMGK) ‘Türkler askerlerimizi darp etti’ diye yalan yanlış raporlarla ileten adadaki BM yetkilileri gereksiz bir krize neden olmuştu. BMGK’nin Türkiye ve KKTC makamlarını protestoya yönelik karar almasına BMGK üyesi Rusya’nın ilk anda karşı çıkmasıyla BMGK içinde çatlak çıkmış daha sonra yayınlanan basın bülteni ile Türk tarafı haddini aşan eleştirilere hedef olmuştu. BMGK yayınladığı bildiride sözkonusu insanı amaçlarla yapılan yol projesinin hemen durdurulmasını talep etmişse de KKTC makamları, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile dik durmuş, geri adım atmamış ve yol projesinin muhakkak gerçekleşeceğini açıklamıştı. Bu olay bir kez daha adada görev yapan BMBG’nün Rum yanlısı tutumunu gözler önüne sererken BMGK için de kara bir leke olarak kayıtlara geçti. Kararlı tutumumuz ve haklarımızın arkasında durmamız neticesinde BMBG ve KKTC Dışişleri Bakanlığı arasında sürdürülen görüşmeler sonucunda 9 Ekim tarihinde taraflar arasında mutabakata varıldığı BMBG tarafından resmen açıklandı.

BM Genel Sekreter Özel Temsilcisi ve Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Colin Stewart, Pile konusunda geçtiğimiz Pazartesi günü yayımladığı açıklamada, Pile’de devam eden durumun çözüme kavuşturulduğuna ilişkin düzenlemeler yapıldığını belirtti. Konu hakkında bazı yöntemlerin hala tartışıldığını ifade eden Stewart, çerçeve anlayışının hemen yürürlüğe gireceğini söyledi. Stewart, varılan mutabakatın detaylarını açıklamaktan kaçındığı açıklamasında abartma yeteneğini ve umut dağıtma alışkanlığını sürdürerek çözüme yönelik yorumu ile bir kez daha aklımızla oynadı. Stewart "taraflar Pile'de anlaştı, Kıbrıs konusunda da anlaşabilir!" diyerek konuyu saptırdı. Stewart’ın Pile konusundaki uzlaşmayı, adil, sürdürülebilir, kapsamlı bir anlaşma, çözüm ile eş görmesi ve müzakerelerin başlaması için kapıyı aralamaya çalışması Rum yanlısı tutumunun devamıdır. Stewart’ın açıklamasının ardından, üç yabancı diplomatik misyondan Pile konusunda varılan uzlaşıya destek geldi. İngiliz Yüksel Komiserliği, Fransa ve ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçilikleri, Pile konusundaki son gelişmeler ile ilgili memnuniyet duyduklarını açıkladı. Rum yanlısı tutumlarını devam ettirdikleri ortada olan Rum destekçisi bu sömürgeci emperyalistlerin hak arayışlarımızda esnek olmamızı, gerginlik yaratmaktan kaçınmamızı ve danışman atanmasına karşı çıkmamamızı önermeleri ise yeni bir hadsiz, küstahlıktır.

BM’nin Pazartesi günkü açıklaması sonrasında, KKTC Dışişleri Bakanlığı, Pile-Yiğitler yolu inşasına dair BMBG ile yürütülen müzakereler sonucunda mutabakata varıldığını Salı günü teyit etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yiğitler-Pile yolunun inşasına dair Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen müzakereler sonucunda 9 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bir mutabakata varılmıştır. Yiğitler köyü tarafından başlanan yol yapım çalışmaları halihazırda devam etmekte olup, Pile'de yaşayan insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yol projesi, söz verdiğimiz üzere en kısa sürede tamamlanacaktır." ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Kıbrıs’ta ara bölgeye dair tüm plan ve projelerin bilgimiz ve onayımız dahilinde gerçekleşmesi hukuki bir zorunluluktur. Devletimiz bu hukuki zorunluluğa saygı gösterilmesi için gerekli her türlü takibi artan bir kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. KKTC olarak adada adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki ayrı bağımsız devletin aralarında geliştirecekleri işbirliğine dayalı iyi komşuluk ilişkilerinden geçtiğini hatırlatmak isteriz." değerlendirmesi de yer aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz" denildi. Dışişleri tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, "KKTC makamlarının da vurguladıkları üzere, mutabakat çerçevesinde Pile bölgesinde ve ayrıca ara bölgenin tamamında tasarlanabilecek veya icra edilebilecek projeler Kıbrıs Türklerinin onayına tabi olmalıdır. Ülkemiz, KKTC ile yakın eşgüdüm içerisinde bu hususun takipçisi olmaya devam edecektir" ifadeleri kaydedildi.

Bu olay, her şartta Anavatan Türkiye’nin desteğine sahip KKTC makamlarının haklarımıza sahip çıkması, kararlılık göstermesi, dik durması, geri adım atmaması halinde başarılı sonuçlar alacağımızı ve hakkın/hukukun yerine geleceğini göstermiştir. KKTC’nin tanınmasını engellemek üzere ısrarla BM temsilcisi atanmasını isteyen BM, ABD, AB ve İngiltere’ye karşı aynı dik duruş, kararlılık muhakkak gösterilmelidir.