Hâlâ tuvalet ve su sıkıntısı yaşanan deprem bölgesi için Devlet Bahçeli böyle dedi: Hayat normale döndü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgeleri üzerinden 'istismar' yapıldığını savunan Bahçeli, depremin vurduğu 11 ilde normal hayata geçildiğini söyledi.

Seçimlere işaret eden Bahçeli, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi. Bahçeli, "2 tane resmi bir arada gördüğünüz oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakış sergileyin ki, soğana patatese değil, milletin geleceğine, deprem felaketinin ortadan kaldırılmasına... Öyle bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizde asrın felaketi olarak değerlendiren bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaket 11 ilimizi kapsadı. 50 bini aşkın vatan evladımız şehidimiz oldu. 110 bini aşkın vatandaşımız tedavi altına alındı. Ülkemizde zaman zaman depremler olmakta, sosyal felaketler artmakta Türkiye'de huzur önemli ölçekte sarsılmaktadır.

Her şeye rağmen 6 Şubat'tan bu yana çok önemli tedbirler alınmıştır. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Alınan tedbirleri siyaseten istismar edemeyiz. Öncelikle 50 bin evladımızı toprağa verdik. Acı ve ızdırabı ortadan kaldırmak için diğer tedbirlerin alınması gerekmekteydi. Güvenlik, beslenme, barınma, örtünme...

“NORMAL HAYATA GEÇİŞLER SAĞLANDI”

İnsanlarımızın bu ihtiyaçları karşılanmamış olsa sosyal karmaşa, kaos olurdu. Asrın felaketinin ortadan kaldırılmasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Recep Tayyip Erdoğan, bakanları, valisi, Mehmetçikleriyle 11 ilimizde her türlü tedbiri almak suretiyle normal hayata geçişler sağlandı. Böylelikle Türkiye üzerindeki oyunlar bozuldu.

Bütün engellere rağmen, kamuoyundaki saptırmalara rağmen yüzde 49 buçuk oyla milletimiz Erdoğan'a 'Recep Ağa yola devam' dedi. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün, terörle mücadele mutlak suretle sonuçlandırıldın, sosyal ve ekonomik sorunların çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Bu hedefler doğrultusunda oldukça başarı sağlanılmıştır.

Konutlar köyler şehre kadar yapılma çalışması içine girildi. Yeni bir Türkiye, yeni bir yüzyılın atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tekrar hayata geçmeli ve Recep Tayyip Erdoğan 13. cumhurbaşkanımız olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz.

"O PUSULAYA ÖYLE BİR BAKIŞ SERGİLEYİN Kİ..."

Elde edilmiş edilen başarıyı yarıda bırakmamak için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluk üstlenmeliyiz.

14 Mayıs öncesinde ne oldu? 14 Mayıs siyaseten kimler tarafından istismar etti? Bunu bu vatan evlatları görmeli ve bilmeli. Sandığa gitme kararlılığımız mutlaka gösterilmeli. 2 tane resmi bir arada gördüğünüz oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakış sergileyin ki, soğana patatese değil, milletin geleceğine, deprem felaketinin ortadan kaldırılmasına... Öyle bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır."