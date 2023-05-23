Devlet Bahçeli; Hans, Sam ve Frank’ın kim olduklarını açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli 14 Mayıs’taki seçime bir gün kala Antalya’da miting düzenleyen bir gafa daha imza atmış, “Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank...” diye başlayan cümlesinde büyük bir gafa imza atmış ve çok konuşulmuştu.

Bugün, Erdoğan'a oy istemek için deprem bölgesi Malatya’da konuşan Bahçeli. MHP lideri Devlet Bahçeli, "istikrar" vurgusuyla Malatya'daki depremzedelere 28 Mayıs'ta sandığa gitme çağrısı yaparak, "Amerika'nın kovboyları başta olmak üzere, Hans bir ABD çocuğudur, Sam ABD çocuğudur, Fransa'da Frank var. Böyle bir dönem içerisinde hepsi bir ağız yapmış ve Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye bas bar bağırıyorlar. Hans, Frank, Sam Recep Tayyip Erdoğan'ı ezemezler" dedi.

Bahçeli, böylelikle 13 Mayıs’ta yaptığı büyük gaftaki Hans, Sam ve Frank’ın kim olduğunu açıklamış oldu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkemizde asrın felaketi olarak değerlendiren bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaket 11 ilimizi kapsadı. 50 bini aşkın vatan evladımız şehidimiz oldu. 110 bini aşkın vatandaşımız tedavi altına alındı. Ülkemizde zaman zaman depremler olmakta, sosyal felaketler artmakta Türkiye'de huzur önemli ölçekte sarsılmaktadır.

“DEPREMDEN SONRA ALINAN TEDBİRLERİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ”

Her şeye rağmen 6 Şubat'tan bu yana çok önemli tedbirler alınmıştır. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Alınan tedbirleri siyaseten istismar edemeyiz. Öncelikle 50 bin evladımızı toprağa verdik. Acı ve ıstırabı ortadan kaldırmak için diğer tedbirlerin alınması gerekmekteydi. Güvenlik, beslenme, barınma, örtünme... İnsanlarımızın bu ihtiyaçları karşılanmamış olsa sosyal karmaşa, kaos olurdu. Asrın felaketinin ortadan kaldırılmasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Recep Tayyip Erdoğan, bakanları, valisi, Mehmetçikleriyle 11 ilimizde her türlü tedbiri almak suretiyle normal hayata geçişler sağlandı. Böylelikle Türkiye üzerindeki oyunlar bozuldu.

“MİLLETİMİZ ERDOĞAN'A 'RECEP AĞA YOLA DEVAM' DEDİ”

Bütün engellere rağmen, kamuoyundaki saptırmalara rağmen yüzde 49 buçuk oyla milletimiz Erdoğan'a Recep Ağa yola devam dedi. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün, terörle mücadele mutlak suretle sonuçlandırıldın, sosyal ve ekonomik sorunların çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Bu hedefler doğrultusunda oldukça başarı sağlanılmıştır. Konutlar köyler şehre kadar yapılma çalışması içine girildi. Yeni bir Türkiye, yeni bir yüzyılın atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tekrar hayata geçmeli ve Recep Tayyip Erdoğan 13. cumhurbaşkanımız olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz.

“DEPREMİ ORTADAN KALDIRAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN”

Elde edilmiş edilen başarıyı yarıda bırakmamak için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluk üstlenmeliyiz. 14 Mayıs öncesinde ne oldu? 14 Mayıs siyaseten kimler tarafından istismar etti? Bunu bu vatan evlatları görmeli ve bilmeli. Sandığa gitme kararlılığımız mutlaka gösterilmeli. 2 tane resmi bir arada gördüğünüz oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakış sergileyin ki, soğana patatese değil, milletin geleceğine, deprem felaketinin ortadan kaldırılmasına öyle bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır.

“28 MAYIS'TA İSTİKRAR YÜRÜSÜN”

28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan 13. cumhurbaşkanı olduğunda, onun liderliğinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrar yürüsün.

Amerika'nın kovboyları başta olmak üzere, Hans bir ABD çocuğudur, Sam ABD çocuğudur, Fransa'da Frank var. Böyle bir dönem içerisinde hepsi bir ağız yapmış ve Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye bas bar bağırıyorlar. Hans, Frank, Sam Recep Tayyip Erdoğan'ı ezemezler.

İnanç bizdedir. Yetki sizdedir."