Defne Hastanesi'ni su bastı. Açılışı Erdoğan yapmıştı hastanenin sadece ön cephesinin bittiği ortaya çıkmıştı

Sadece ön cephesi hazırlanarak Erdoğan tarafından açılışı yapılan Hatay Defne Hastanesi'ni su bastı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, personelin hastanenin içine dolan yağmur sularını çekçeklerle dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Defne Hastanesi'ni su bastı. Açılışı Erdoğan yapmıştı hastanenin sadece ön cephesinin bittiği ortaya çıkmıştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da, Defne Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni gündem olmuştu. Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı temel atma töreninde, küçük bir alana beton döküldüğü görülmüştü.

Erdoğan, yapımı 3 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi’ni geçen pazar hizmete açmıştı. Erdoğan, açılış töreninde, “Bir fotoğraf karesi üzerinden konuşanlar, daha sonra işin nasıl yürüdüğünü gördüklerinde bir tek söz bile etmediler” diyerek muhalefeti eleştirmişti.

DEVREYE PERSONEL GİRDİ
Erdoğan’ın açılışını yaptığı hastaneyi bugün su bastı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, personelin hastanenin içine dolan yağmur sularını çekçeklerle dışarı çıkarmaya çalıştığı görüldü.

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SADECE POLİKLİNİK HİZMETİ VAR
Öte yandan Türk Tabipleri Birliği (TTB), bugün sosyal medya hesabında, “TTB ve Hatay Tabip Odası, dün açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi'nde hekimler/sağlık emekçileri ve başhekimle görüştü, yaşanan sorunların çözümü üzerine fikir alışverişinde bulundu. Öte yandan hastanede inşaatın sürdüğü ve sadece poliklinik hizmeti verilebildiği gözlemlendi.” açıklamasını yaptı.

TTB, hastanede inşaat çalışmalarının devam ettiğini gösteren bir de video paylaştı. Videoda, hastanenin poliklinikler dışındaki bölümlerinde inşaatın sürdüğü görüldü.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, hastanede sadece poliklinik hizmeti verildiğini, yataklı servislerin ve ameliyathanenin çalışmadığına dikkat çekerek, “Acil servis, diyaliz ünitesi çalışmıyor. Bunlarla ilgili inşaat halen hızla sürüyor. Çelik konstrüksiyondan ve yatay mimari şeklinde yapıyorlar. Hastane tamamen teslim edilmeden, kontrolleri yapılmadan hizmete açılması çok doğru değil. Gördünüz, hastaneyi su bastı. Hastalar dışarı çıkarılmak zorunda kaldı. Kısa süreli yağmur olmasına rağmen hastaneyi su bastı. Orada çalışan işçiler, sağlıkçılar ve oraya giden halkın sağlığı açısından da çok doğru değil. Hastanenin tamamen ekipmanları ve personeli sağlanmadan açılması doğru değil. Orada çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından da çok doğru değil.” dedi.

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