Halı çırpma kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Şehitlik Mahallesi Kızılcık Sokak'taki Akkaya Apartmanı'nda meydana geldi. İddialara göre, komşu M.K. ve Delal Hazal Gencer (33) isimli iki kadın arasında halı çırpma meselesi yüzünden dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Sesleri duyan komşuların araya girmesiyle sonlanan tartışmanın ardından M.K'nın eşi H.K (49), sabah saatlerinde bağ evine gitmek için apartmandan çıkan Delal Hazal Gencer ve eşi V. Gencer'e çocuklarının yanında bıçakla saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede Delal Hazal Gencer'in hayatını kaybettiği, Vedat Gencer'in ise yaralandığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda M.K olay yerinde gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan H.K, emniyete giderek teslim oldu.

Mahalle Sakini Fatma Özdoğan, sabah saatlerinde meydana gelen olay sırasında bağrış sesleri duyduğunu ifade ederek, "Orada bir gürültü oldu. Bir çocuk, 'baba, baba' diye bağırıyordu. Oradaki bütün herkes kafasını iki elinin arasında tutuyordu. Herhalde halı kavgasıymış. Ben balkonda gördüm, içeride hastam olduğu için gitmedim ama feryatlar çok büyüktü" dedi.