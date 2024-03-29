Önce boğazını sıktı sonra kafa attı: Halı saha ortasında çocuğunu canice darbetti!

Halı sahada geçen olayda; baba H.K.’nın 9 yaşındaki oğlu H.İ.K.’yı feci şekilde darbettiği görülüyor. Bir vatandaş tarafından kayda alınan o dehşet verici anlarda baba, oğlunu tekmeleyerek yere düşürdükten sonra boğazını sıkıyor. Dayak yiyen çocuk yerden kalktıktan sonra tekrar top oynamaya başlaması üzerine hıncını alamayan baba, yeniden oğluna saldırıyor. Cani adam, çocuğa bu sefer de kafa atıp tekmelemeye devam ediyor.

Vatandaş tarafından çekilen görüntüler Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra baba H.K.’ya ‘kasten yaralama’ suçundan işlem yapıldı. Baba, ilk ifadesinde oğlu H.İ.K’yı küçük kardeşine küfrettiği için darbettiğini söyledi. Savcılığa sevk edilen baba hakkında soruşturma devam ediyor.