Halı sahada kalbine yenik düştü

Geçtiğimiz Pazar akşamı Adana’nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada üzücü bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden yere yığıldı ve bayıldı. Arkadaşlarının hemen durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altun’un kalp krizi geçirdiğini belirledi ve genç futbolcuyu hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Sultan Altun hayatını kaybetti.

Altun’un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi, iki yıl öncesine kadar amatör olarak futbol oynayan Altun’un, kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldığını ifade etti. Acılı aile, Mehmet’in futbol tutkusunun onu ölüme götürdüğünü dile getirdi.