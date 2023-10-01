Haliç derbisinde gülen Kasımpaşa. Mavi Beyazlılar ilk yarıdan fişi çekti

Abdullah Şaşkın-YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat stadyumunda oynanan mücadelenin ilk yarısı her futbolseveri ilgilendirecek cinsten bir yarıydı.

Maç da golle başladı zaten.

2. dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında Yasin'in ceza sahası içine çevirdiği topu Ngol vursa da savunmadan Ceccherini'nin ters topu sonucu top ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Bu sefer de Aytaç çıktı sahneye.

6. dakikada Aytaç Kara'nın uzak mesafeden sağ ayağıyla yakın köşeye çok sert vurdu ve top ağlarla buluştu.

Fark da böylece iki oldu

Aytaç Kara yine sahneye çıktı

34. dakikada Gomis'in ortasında Aytaç öyle bir vurdu ki sağ ayağıyla, kaleci bile buna şaştı kaldı.

Bu golle de fark üç oldu

43. dakikada ise kendi kalesine atarak gol perdesini açan Ceccherini, bu sefer de rakip kaleye attı.

Levent'in açtığı ortaya kafasını vurdu ve İtalyan oyuncu farkı ikiye indirdi

İlk yarı da bu skorla sona erdi

İkinci yarı yine tempolu bir şekilde başladı

Karagümrük'ün sol kanattan kullandığı kornerde arka direkteki Biraschi kafayı vursa da bu top dışarı gitti.

55. dakikada Levent'in pasında Nazım Sangare şutunu çekse de top yandan auta çıktı.

30 dakika sonra ataklar sıklaştı ve gol geldi.

Karagümrük farkı bire indirdi

89. dakikada Birasci'nin arka direğe kestiği topa müdahale etmek isteyen Winck, topu kendi ağlarına gönderdi.

Maç da bu skorla sona erdi.

Kasımpaşa, bu galibiyetle yoluna doldudizgin devam etti.