Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı

Mahkeme, cinayete ilişkin Kıbrıs’tan soruşturma ve kovuşturma dosyalarının istenilmesine hükmetti. Ara kararda ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez ve Abdurrahim Çelik, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklar Ender Yıldız ve Cengiz Şener'in yanı sıra müşteki Özge Taşker Falyalı'nın avukatı ile sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Metin Süs'ün avukatı Serhat Çetin, müvekkilinin Florya Sahili’nde silahlı saldırıya uğradığını belirterek; raporlu olduğunu, ayağına basamadığını ve daha sonraki celse duruşmada hazır edeceklerini belirtti. Diğer sanık avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Müşteki Özge Taşker Falyalı'nın avukatı Muhammed İkbal Şakiroğlu ise, şöyle konuştu:

“Kıbrıs'ta başlayan duruşmaya gittim. Müvekkillerime ‘Söylemezler'le alışverişiniz oldu mu, daha önceden tanıyor musunuz?’ diye sorduğumda bana, ‘Hayır bu olaydan sonra duyduk adlarını' dediler. Aile sanıkları Söylemezler'i tanımadıklarını söylüyor, sanıklar da olayla bir ilgilerinin olmadığını söylüyor. Olayın Söylemezlerle bir bağlantısı yoksa olayın ardında birileri vardır diyoruz. Mahkeme bu araştırmaların içine girmeli. Bize göre hiçbir delil toplanmadı. Kıbrıs'taki ve Türkiye'deki delil araştırma usulü çok farklı. Oradaki dosyaların tamamı gizlilik içeriyor. Savcılıktaki klasör sayısı 12. Dinlenmiş 200'den fazla tanık ve 159 kamera kaydı var. Türkiye'ye gönderilen ekspertiz raporlarıyla ifadeler arasında çelişkiler var. Biz olgularla yola çıkacağız, algılarla değil. Rahmetli Halil Bey ile ilgili algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Halil Falyalı, bazı videolar yayınlandıktan sonra hedefe alındı. Halil Falyalı'ya ait bahis şirketleri yasaldır. Kıbrıs'ta yasadışı bahis diye bir şey yok. Yasadışı bahis imparatoru da değil. Halil Falyalı hakkında Kıbrıs'ta bahisle ilgili açılmış bir soruşturma yok. Uyuşturucu ile ilgili de açılmış tek bir soruşturma yok. Sorulması gerekenler var. Sanıklar yasal yollardan gitmiş, ama olayın olduğu sabah gidiyorlar. Kimsenin suçsuz yere mahkum edilmesini istemeyiz, ailesi de istemez. 59 mermi kovanından 20'sini Türkiye'ye göndermişler. Geri kalan 39 kovan neden gönderilmiyor? Boş kovanların gönderilerek kriminal rapor alınmasını istiyoruz. Silahlarla kovan eşleştirmesi yapılmalı. Silahlar, mermi çekirdekleri getirtilsin, kimin olayda hangi konumda olduğunu görelim."

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, tutukluluklarının devamına karar verdi. Sanık Metin Süs’ün adli kontrolünün devamına hükmeden mahkeme, diğer celse ifadesinin alınmasına karar verdi. Mahkeme heyeti tarafından Kıbrıs'a müzekkere yazılarak olayla ilgili soruşturma ve kovuşturma dosyalarının istenmesine de hükmedildi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.