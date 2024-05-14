Halil Umut Meler derbide yok

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Halil Umut Meler derbide yok
FIFA Kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler EURO 2024 öncesi kampa girdi.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ve ekibi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen hakem hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacak Elit FIFA hakemi Halil Umut Meler, FIFA yardımcı hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA VAR kadrosundan Alper Ulusoy, EURO 2024 Hakem Hazırlık Kampı'nda yer alıyor.

13-16 Mayıs 2024 tarihlerinde turnuvanın yapılacağı şehirlerden biri olan Frankfurt'ta düzenlenen kampta teorik hazırlığın yanı sıra pratik çalışmalar ve saha uygulamaları gerçekleştiriliyor.

TFF'nin derbi maçlarında sık sık görev verdiği Halil Umut Meler'in Almanya'da olması sebebiyle derbide düdük çalması beklenmiyor.

Halil Umut Meler'in yokluğunda derbi için en ciddi aday konumunda Arda Kardeşler bulunuyor.

İlgili Haberler
Ahmet Çakar'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması: Millet birbirini kandırır
Beşiktaş imzayı attırdı. Transfer resmen açıklandı
Vakıfbank Hürrem'i bitirdi. Zehra Güneş'in tahtı sallandı
Son Haberler
Gazze’den yürek yakan fotoğraflar Dünya
Gazze’den yürek yakan fotoğraflar
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklu
Kurban bedelleri belli oldu Ekonomi
Kurban bedelleri belli oldu
Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü Video
Siverek'te doğanın şöleni: Yağmur sonrası gökkuşağı büyüsü
Karayollarının iş makinesi Zap Suyu’na yuvarlandı Yerel Haberler
Karayollarının iş makinesi Zap Suyu’na yuvarlandı
4 ilde IŞİD operasyonu 56 gözaltı. Bakan Yerlikaya duyurdu Gündem
4 ilde IŞİD operasyonu 56 gözaltı. Bakan Yerlikaya duyurdu