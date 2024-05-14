Ahmet Çakar'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması: Millet birbirini kandırır

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ahmet Çakar'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması: Millet birbirini kandırır
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç arasında geçecek yarışa dair açıklamalar yaptı.

Bir davet üzerine İnegöl’e gelen spor yorumcusu Ahmet Çakar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakar, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa aday oluşunu ve sarı-lacivertli kulübün seçim sürecini de değerlendirdi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu için ’tam bir bıçak sırtı’ yorumunu yapan Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım’ın adaylığını ise dün akşam öğrendiğini söyledi. Spor yorumcusu Çakar, "Büyük bir rekabet olur. İlerleyen günlerde iş bel altına da girebilir, iftiralar olabilir. Millet birbirini kandırır, ’Başkanım sana oy vereceğim’ der, vermezler. Onun için kimin kazanacağı belli olmaz" diye konuştu. Aralarında 6 puan bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe’nin zirve yarışı ile ilgilide konuşan Ahmet Çakar, ''100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon olur" ifadelerini kullandı.

''100 YILLIK DÜNYA FUTBOL TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SÜRPRİZLERİNDEN BİRİ OLMAZSA GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR''
Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı hakkında da görüşlerini aktaran Ahmet Çakar, "100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon olur. Nedir bu sürpriz? Önce Fenerbahçe yenecek, sonra Galatasaray da Konya’da yenilecek. Çok imkansız mı, hayır. Futbolda imkansız diye bir şey yok. Kelin merhemi olsa kendi başına sürer diye bir laf var. Biz öyle geldik. Fenerbahçe gibi çok önemli sivil toplum örgütü 10 yıl arka arkaya şampiyon olamıyor, hayatın olağan akışına ters. Yazı tura atıp arka arkaya 10 defa yazı gelebilir mi, teorik olarak gelebilir ama bir tuhaflık var, 10 yıl olmuş. Üzerine kaybederlerse 11’e giriyoruz" şeklinde konuştu.

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