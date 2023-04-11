Halil Umut Meler Avrupa Ligi'nde

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İtalya’nın Juventus ile Portekiz’in Sporting CP takımları arasında 13 Nisan 2023 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasını yönetecek.



İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jerome Brisard VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak