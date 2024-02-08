Halk siyasette değişim istiyor

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri seçilecektir.

Yerel seçimler için geçen yıldan anketler yapılmaya başlandı. Ama adaylar netleştikten sonra Ocak ve Şubat aylarında, İstanbul, Ankara ve Bursa için anket yapıldı. Bu anketler doğrudan halkla yapıldığı için, ittifak etkisi söz konusu değildir. Ayrıca anketler içinde taraflı olan olsa bile ortalamada etkisi zayıflar.

*İstanbul’da farklı anket şirketleri 11 anket yapmış. Ortalama sonuç; CHP 41,6 AKP ve MHP 39,9 çıkıyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP 48,80, AKP 48,55 çıkmıştı.

*Ankara’da 3 anket yapılmış; ortalama olarak CHP 45,8, AKP ve MHP 34,4 çıkıyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP 50,93 ve AKP 47,12 çıkmıştı.

*Bursa’da tek bir anket yapılmış; CHP 41,4 ve AKP-MHP 38,3 çıkmış. Bursa’da 2019 seçimlerinde, CHP oy oranı yüzde 47 ve AKP oy oranı yüzde 49,6 idi.

Bursa’da ankette CHP’nin öne geçmesi, halkın değişim talebinin önemli bir göstergesidir.

*Anketlere yansıyan siyasi tercihler ne gösteriyor;

Siyasi değişim büyük şehirlerden başlar. Çünkü bu şehirlerde öz tüketim yoktur. Siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar halka birebir yansır.

Ayrıca büyük şehirlerde, halkı birebir görmek ve para veya poşet dağıtmak, inancı istismar etmek daha zordur. Halkın bilinç düzeyi daha yüksektir.

Bu nedenle halkın siyasette değişim isteği, daha net ortaya çıkar. Demokrat Parti, ANAP iktidarında bunları görmüştük. 2019 seçimlerinde İstanbul’da gördük. Ama CHP kadroları 2019 başarısının arkasını getiremedi. Şimdiyse CHP kadrolarında değişim halkın değişim talebiyle örtüştü. 21 yılın özeti; sosyal ayrışma, ekonomik kriz, yoksulluğun artması, gelir dağılımında bozulma, dış politikada belirsizlik, Güven sorunu ve sermaye erozyonudur. Toplum siyasi tercihlerini değiştirdi ve bu cendereden çıkmak istiyor.

*Halk tabanda ittifak yapıyor.

İYİ Parti kendi adaylarını çıkardı. Ancak anket sonuçlarına ve istifalara bakarsak, İYİ Parti artık toparlanamaz. İYİ Parti’nin 2019 Türkiye ortalaması yüzde 7,30 idi. Bu defa büyük şehir anketlerinden çıkan ortalama sonuç daha düşük; İstanbul’da yüzde 3,6 ve Ankara’da yüzde 6,1’dır.

Dahası; Yönetimde ideolojik ve koltuk amaçlı çatışmalar nedeni ile İYİ Parti’den ayrılmalar oldu. Yine anlaşılan odur ki; oyunu heba etmek istemeyenler, İstanbul’da İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı destekleyecekler. Yani tabanda ittifaka katılacaklar.

DEM’in büyük şehirlerde aday çıkarma politikaları görüldüğü ve halk arasında tartışıldığından farklıdır. İki amaçla olabilir… Birisi; mağdur durumda kalmak ve mağduriyetten siyasi başarı sağlamak… İkincisi ise daha ziyade ortaya çıkan bir algıyı yansıtıyor; “Acaba DEM’in kaos ortamı oluşsun, ben aradan çıkayım şeklinde bir projesi mi var?” Nereden bakarsak bakalım büyük şehirlerde DEM’in bir kısım oyu, tabanda ittifaka katılacaktır.