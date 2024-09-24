Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya 'yazın kenara' dedi! Erken seçim tarihini açıkladı

Erken seçim tarihi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Birçok insan erken seçim tarihi açıklıyor.

Erken seçim tarihi, siyasi gündemin en sıcak konularından biri olmaya devam ediyor.

Birçok kişi ve kurum, erken seçim tarihine dair çeşitli açıklamalarda bulunuyor ve bu durum kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.

Son olarak, Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya da erken seçim tarihi açıklayanlar arasına katıldı.

Küçükkaya, programında yaptığı açıklamada, erken seçim tarihine dair kendi öngörülerini paylaştı ve bu konuda çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bu açıklama, siyasi arenada ve halk arasında tartışmaları daha da alevlendirdi.

Küçükkaya şunları belirtti:

"ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLABİLECEK"

"Erken seçimle ilgili onu bir yıl önceden doğru izlenim edinip sizlerle paylaşmıştık.

2026 sonbaharına seçime hazırlanıyorlar Ankara'da. İki tarafta. Evet erken seçim kararı alınacak.

Böylece Cumhurbaşkanı aday olabilecek. Özgür Özer tarafı, CHP tarafı buna olur verecek.

2026 yılı sonbaharı, yazın bir tarafı. İnşallah benim dediğimi de çıkar."