Halka tatlısı nasıl yapılır? Halka tatlısı tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şefler kırmızı ve mavi takımdan sokak lezzetleri konseptiyle halka tatlısı yapmalarını istedi. MasterChef All Star sonrası halka tatlısı en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, halka tatlısı nasıl yapılır? Halka tatlısı tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Halka tatlısı nasıl yapılır? Halka tatlısı tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar sokak lezzetleri konseptiyle yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında halka tatlısı tarifi araştırılıyor. Peki, halka tatlısı nasıl yapılır? Halka tatlısı tarifi için malzemeler neler?

İşte halka tatlısı tarifi…

HALKA TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3 su bardağı su

- 100 gr. margarin

- 2,5 su bardağı un

- 3 adet yumurta

- 2 yemek kaşığı irmik

- 1 yemek kaşığı nişasta

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 tutam tuz

- Kızartmak için Ayçiçek yağı

Halka tatlısı şerbeti için malzemeler:

- 4 su bardağı su

- 4,5 su bardağı toz şeker

- 5/ 6 damla limon suyu

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HALKA TATLISI NASIL YAPILIR?

Bir tencere içerisine şeker ve suyu koyup 30 dakika kaynatın. Sonrasında 1 limon dilimi ekleyip soğumaya bırakın.

Bir tencereye margarin ve suyu koyup tencerenin altını açın, yağ eridiğinde unu içerisine eleyerek ilave edin. Şeker ve tuzu da ilave edip karıştırın ve ortalama 10 dakika pişirin. Pişen hamurun altını kapatın ancak kabuk bağlamaması için sürekli karıştırmaya devam edin. Bu sayede hamurunuz soğumaya başladığında, içerisine yumurtaları teker teker ilave ederek karıştırın.

Yumurtaları iyice yedirdikten sonra içerisine nişasta ve irmiği ilave edip karıştırın. Hazır olan hamurunuzu tırtıklı uç takılı olan sıkma torbanıza alın.

Bir tencerenin içerisine bolca yağ koyun ve yağ soğukken sıkma torbasındaki hamuru halka şeklinde sıkın. Ardından ocağın altını açıp, kısık ateşte tatlının altın sarısı rengini alana kadar pişmesini sağlayın.

Pişen tatlınızı soğuk şerbete aktarın.

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