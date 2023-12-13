Bu tarifle pırasa yemeyen kalmayacak: Pırasalı Mantı

Pırasa mantısı, hem hafif hem de lezzetli bir yemek. Bu yemekte, hamur yerine pırasa yaprakları kullanılıyor. Pırasaların içine kıymalı harç dolduruluyor ve sarımsaklı yoğurtla servis ediliyor. Bu yemek, undan kaçınanlar veya farklı lezzetler arayanlar için ideal. Pırasa mantısı yapmak hem çok kolay hem de çok şık. Pırasanın faydaları ve lezzeti, kavrulmuş kıyma ve sarımsaklı yoğurtla birleşince, diyet yemeklerin en güzeli oluyor.

Peki Pırasalı Mantı nasıl yapılır? Pırasalı Mantı için hangi malzemeler gereklidir?

Pırasalı Mantı yapmak için gerekli malzemeler şunlardır:

• 4 yemek kaşığı sıvı yağ

• 500 gram pırasa

• 100 gram dana kıyma

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı kuru nane

• 1/2 çay bardağı su

• 4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

Yapılışı ise şöyle:

• Pırasaları verevli bir şekilde küçük boy doğrayın. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile bir tavada saydamlaşıp yumuşayıncaya dek kısık ateşte soteleyin.

• Ayrı bir tavaya kalan 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin. Üzerine dana kıymayı ekleyerek kavurmaya başlayın. Kıyma suyunu salıp çekmeye başlayınca salçayı, baharatları ve ardından suyu ekleyin ve bir taşım kaynayana dek pişirin.

• Servis ederken pırasaları tabağa alın, üzerine sarımsaklı yoğurdu ekleyin ve ve son olarak kıymalı harcını eşit bir şekilde tabaklara dağıtıp sıcak tüketin.