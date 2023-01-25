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Halkbank'tan Bulgar ekibine kredi çıkmadı!

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Halkbank, Bulgaristan temsilcisi Hebar'ı sahasında 3-0'la geçti.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 20:36
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Halkbank Avrupanın lideri

Halkbank'tan Bulgar ekibine kredi çıkmadı!
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Çeyrek finali daha önce garantileyen Halkbank, son 5 maçını kazanarak grubunu da lider olarak tamamladı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Chantal Kaiser (Fransa)

Halkbank: Doğukan Ulu, Abdel-Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a, Bruno (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk)

Hebar: Massari, Nikolov, Sabbi, Aleksiev, Petkov, Tusch (Karakashev, Salparov, Latunov, Dimitrov, Simenov, Lapkov, Shekerdzhiev)

Setler: 25-22, 27-25, 25-19

Süre: 81 dakika (26, 31, 24)

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