Halkbank'tan Bulgar ekibine kredi çıkmadı!

Çeyrek finali daha önce garantileyen Halkbank, son 5 maçını kazanarak grubunu da lider olarak tamamladı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Chantal Kaiser (Fransa)
Halkbank: Doğukan Ulu, Abdel-Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Ma'a, Bruno (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Oğuzhan Doğruluk)
Hebar: Massari, Nikolov, Sabbi, Aleksiev, Petkov, Tusch (Karakashev, Salparov, Latunov, Dimitrov, Simenov, Lapkov, Shekerdzhiev)
Setler: 25-22, 27-25, 25-19
Süre: 81 dakika (26, 31, 24)
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