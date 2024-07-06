Halle Bailey 6 ay sonra paylaştı

Bu haftanın başlarında Halle Bailey ve DDG , İtalya'nın Sardunya adasında düzenlenen Dolce & Gabbana Alta Moda etkinliğine katıldı. İkili, bebekleri Halo'yu da yanlarına alarak ve sosyal medyada Halo'nun yüzünün de gösterildiği birkaç gönderiyle bu anılarını ölümsüzleştirdi.

Bailey, bebeği Halo ile DDG ve kendisinin Akdeniz'e bakan uyumlu kıyafetler giyerek gülüp poz verdiği bir fotoğrafını paylaştı.

Bailey, gönderisine "Halo'nun İtalya'ya ilk gelişi" başlığını attı ve resimlerin rengine uyması için beyaz bir kalp ve bir deniz dalgası emojisi ekledi. Ayrıca gönderiye "Angel" adlı şarkısını da ekledi.