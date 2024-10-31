Halsizlik ve yorgunluğun ardındaki tehlike: Uyku apnesi

Genellikle büyük bademcik ve geniz etinin solunum yolunu tıkaması sonucu ortaya çıkar. Uyku apnesi, sadece horlama ve sosyal etkilerle sınırlı değil; genel sağlığı da etkileyen ciddi bir hastalıktır.

Uykunun farklı evreleri, fiziksel ve psikolojik olarak bir sonraki güne hazırlayan bir mola gibidir. Sağlıklı uyku düzeni, hücrelerin gelişmesi, büyümesi, yenilenmesi ve dinlenmesi için gereklidir.

Ancak gündüz yorgunluğu, uyku apnesi nedeniyle olabilir. Bu hastalığın üç temel özelliği horlama, tanıklı apne (soluğun belli bir süre durduğunu tanık olan kişinin ifadesi) ve gündüz yorgunluğudur.

Özellikle çocuklarda geniz eti büyümesi ve erişkinlerde burun içi eğrilikler, uyku apnesine katkıda bulunan önemli faktörlerdir.

Uygun vakalarda cerrahi müdahale, büyük ölçüde yakınmaları sonlandırabilir. Ayrıca basınçlı solunum cihazı da etkili bir seçenektir.

UYKU APNESİ: NEDENLERİ, BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun geçici olarak durmasıyla karakterize edilen bir rahatsızlıktır. Bu durum, beynin vücudu uyandırarak solunum fonksiyonlarını tekrar devreye sokmasıyla sonuçlanır.

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Üç ana tipi vardır:

1. Santral Uyku Apnesi: Beyinden gelen solunum komutlarının yetersiz olması sonucunda solunumun geçici olarak durduğu bir durumdur. Bu tip daha nadir görülür ve genellikle nörolojik bir soruna işaret eder.

2. Obstrüktif Uyku Apnesi: En yaygın görülen tiptir ve solunum yollarındaki fiziksel tıkanıklıklar nedeniyle solunum durur. Üst solunum yolunun daralması, büyümüş bademcikler, yumuşak damak sarkması, aşırı kilo veya burun yapısındaki bozukluklar gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

3. Karma Tip: Hem santral hem de obstrüktif uyku apnesinin bir kombinasyonudur.

Başlıca belirtileri şunlardır:

• Gürültülü horlama

• Gündüz somnolansı (aşırı uyku hali)

• Baş ağrısı

• İrritabilite

• Dikkat dağınıklığı

• Hipertansiyon

Uyku apnesi belirtileri neler? Uyku apnesi neden olur?

Tanı için polisomnografi kullanılır. Tedavi yöntemleri arasında CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) cihazı, oral apareyler, cerrahi müdahale ve yaşam tarzı değişiklikleri bulunur. Özellikle kilo verme, sigarayı bırakma ve yan yatış pozisyonu önerilir.

Uyku apnesi tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle teşhis ve tedavi önemlidir. Eğer uyku apnesi şüphesi varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.