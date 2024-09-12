Haluk Levent konserinde kağıt helva sattı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, verdiği konser sırasında sıra dışı bir davranışa imza attı.

Konserin ortasında, etkinlik alanında kağıt helva satan bir satıcının yaşadığı zorlukları fark eden Levent, bu duruma kayıtsız kalmadı.

Sahneden inerek satıcının kağıt helvalarını kendisi satmaya karar verdi.

Konser alanındaki kalabalığın yoğun ilgisiyle dikkat çeken Levent, müzik performansının yanı sıra sosyal duyarlılığıyla da takdir topladı.

Satıcının satış yapamadığını gören Levent, bu durumu düzeltmek için sahneden inip satıcıya yardım etti.

Levent, konuklara kağıt helvaları tanıttı ve satışını gerçekleştirdi.

Bu jest, hem müzikseverlerden hem de etkinlik alanındaki diğer katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Haluk Levent'ten flaş karar: Haydi bana biraz müsaade

Haluk Levent'in bu hareketi, konserin unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Levent, sosyal sorumluluk anlayışını ve toplumsal duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.