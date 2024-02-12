Haluk Levent'ten CHP'ye jet hızında adaylık yanıtı

Kaynak: Haber Merkezi
Haluk Levent'ten CHP'ye jet hızında adaylık yanıtı
Şarkıcı Haluk Levent, CHP sözcüsü Deniz Yücel’in ‘kurumsal bir teklif’ yapılmadığını duyurması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

CHP’nin Hatay büyükşehir belediye başkanı adaylığı için şarkıcı Haluk Levent’e teklif götürdüğü iddia edilmiş, parti sözcüsü Deniz Yücel, ‘kurumsal bir teklifin’ yapılmadığını ifade etmişti.

Haluk Levent konuya ilişkin sosyal medya hesabı X’de bir paylaşımda bulundu.

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“RESMİ TEKLİF YAPILMADI SÖZLÜ TEKLİF YAPILDI”

Levent, şunları söyledi,

“CHP sözcüsü Deniz Yücel “Haluk Levent ‘e kurumsal bir teklif yapmadık” demiş.

Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı.

Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım. Konuştuk.

Hatta “lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın” dedim. Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla “kimden duydunuz?” dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler.

Haberi yapan gazeteci @muratagirel. Bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmaların içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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