Haluk Levent telefonunu getirene menemen yapacak

Müzikleri, yardımseverliği, zor anlarda elini taşın altına koymaktan geri durmaması ile tanınan ünlü sanatçı konser vermek için ABD’ye gitti. Uçağa binmeden önce havaalanında chek-in işlemleri sonrasında telefonunu arabasında unuttuğunu fark eden Levent’in şoförü de durumu fark edemedi.

Bindiği uçakta yanındaki Türk yolcu Bülent Çeçen’in telefonundan X hesabına giren Levent, durumu takipçileri ile paylaşıp, bugün kimsenin ona ulaşamayabileceğini belirtti.

TELEFONU GETİRENE MENEMEN

Haluk Levent, bir sonraki ABD’ye gidecek olan 15.10 saatli uçuşta New York’a uçacak olan bir yolcunun ona ulaşması ve telefonunu getirmesi halinde, telefonu getirecek olan kişiyi konserinde misafir edeceğini ve o kişiye menemen yapacağını söyledi.

Haluk Levent’în kendisine has stilini yansıttığı yüzleri güldüren yardım talebi sosyal medyada çok kısa sürede milyonları aşan bir görüntülenmeyi beraberinde getirdi.