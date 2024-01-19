Haluk Levent Hasan Can Kaya ile birlikte Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldıklarını açıkladı

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent, şehit Müslüm Özdemir'in depremzede ailesine verdiği ev sözünü tuttu. Levent, komedyen Hasan Can Kaya ile ortak olarak aileye 2+1 dairenin anahtarını teslim ettiklerini, eşyalarını da şarkıcı Melek Mosso'nun karşılayacağını söyledi.

DEPREMDE EVLERİ YIKILMIŞTI

12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs noktasına sızmaya çalışan bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin evi, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yıkılmıştı.

"EVLENMEDEN ÖNCE SİZE EV ALACAĞIM" DEMİŞ

Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin komşularından olan Nazire Keskin, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" dediği konuşma yürekleri burkmuştu.

"ANNEMİZE EV ALACAĞIZ"

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, konserinin geliriyle Müslüm Özdemir'in ailesine ev alacaklarını belirterek, "Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer bizleri aydınlattı ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bursa konserimin geliri Hasan Can Kaya kardeşimin bir gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız" diye konuşmuştu.

EV SÖZÜNÜ TUTTU

Haluk Levent, Hasan Can Kaya ile beraber Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldıklarını duyurdu. Levent, evin eşyalarını da şarkıcı Melek Mosso'nun karşılayacağını açıkladı.

HALUK LEVENT’TEN ÇİFTE STANDARDA SİTEM

Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir paylaşımla yas günlerinde çifte standart uygulandığını belirtti.

Haluk Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İçimdekileri söyleyeyim: Maalesef ki ülkemde çifte standart kavramı çok kullanılır. Mesela şehit verdiğimiz günler müzik yapana, konser yapana tepki duyulur ama aynı dakikada futbol maçında gol olunca müzikli oyuna tepki duyulmaz. Bunu aşamadık ülkece. Ben belki de 100 yakın konser iptal etmişimdir müzik yaşamımda. İptal edilen her konserin ekonomiye de zararı oluyor. 16 - 17 kişilik müzik ekibinin alın terinden o bölgedeki esnafa kadar. Sonra ben bir karar aldım. Şehidimiz olduğu gün kendi adıma o konseri ailesine bağışlamaya başladım. Hem emekçi müzisyenler hem esnaf kaybetmesin hem de konsere gelenler şehidimiz için şarkılarıma eşlik etsin istedim. Bu böyle devam etti.

Geçtiğimiz hafta şehit Müslüm Özdemir’in ailesini aradım. Çadırda yaşadıkları görüntüyü gördüm. Aileye sordum.Onlar da Kahramanmaraş Valiliği'nin ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığın ziyaret ettiğini, ilgilendiğini hatta yapılacak evlerden hakkı olduklarını bana söylediler. Ben de 'Madem öyle şehidimizin size ev sözü var biz bu geçici süreyi evde geçirmenizi istiyoruz' dedim. Ve ev teklifinde bulundum. Kabul ettiler. Hasan Can Kaya da 'Ağabey, yarısını ben karşılarım' dedi. Ve evi annemizin üstüne aldık. Az önce 12 Şubat ilçesi Tekerek caddesinde 2+1 dairenin tapusunu aldılar.

Ev yeni yapılmış. Deprem yönetmeliği evraklarını inceleyip teslim ettik. Eşyalarını da Melek Mosso karşılayacak. 3 gün içinde eve yerleşmiş olacaklar. Bölgede AHBAP gönüllülerine bu konuda desteğini esirgemeyen Kahramanmaraş Valimiz sayın Mükerrem Ünlüer'e, güzel indirim yapan ev sahibine, emlak komisyonu almayan emlakçı Taner Barışık’a, ev için 'Nasıl destek olabilirim?' diye yazan sanatçı, dizi oyuncusu ve spor dünyasından her arkadaşıma tek tek teşekkür ediyorum.

Tüm konu tüm açıklığı ile böyle arkadaşlar. Bilginize..."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Şehit ateşi deprem bölgesi Kahramanmaraş’a da düşmüştü. Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in şehadet haberi ailesine ulaşırken ailenin çadırda kaldığı ortaya çıkmıştı.

Deprem çadırında kalan Şehit Müslüm Özdemir’in ailesi için Haluk Levent ve Hasancan Kaya ev alacaklarını duyurmuştu.

Depremde evleri yıkıldığı için çadırda kaldığı belirlenen Şehit Müslüm Özdemir’in ailesi için Hasancan Kaya ve Haluk Levent harekete geçmişti.

Levent, sosyal medya hesabından açıklama yaparak aile için ev alacaklarını duyurmuştu.

Haluk Levent sosyal medya hesabından “Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz sayın Ünlüer bizleri aydınlattı.

Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bugün Bursa konserimin geliri ve @kayahasancan kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız.” ifadelerini kullanmıştı.