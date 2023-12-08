Hamamda hayat kurtaran masaj. Türk masöz teşhis edilemeyen hastalığı fark etti

İngiltere'de 2 yıl boyunca yanlış teşhis nedeniyle acılar çeken kadın, tatil için geldiği Türkiye'de şifa buldu. Kadına teşhisi ise masaj yaptırdığı masöz koydu.

KAYNAK: DHA
Hamamda hayat kurtaran masaj. Türk masöz teşhis edilemeyen hastalığı fark etti

TGRT'de yer alan bilgilere göre, İngiltere’de "yanlış teşhis' ve ihmal skandallarının son kurbanı Galler'de yaşayan 41 yaşındaki Claire O’Shea oldu. Talihsiz kadına şiddetli karın ağrıları nedeniyle gittiği hastanelerde Huzursuz Bağırsak Sendromu (IBS) tanısı aldı. Ancak ağrıları hiç dinmedi ve nadir görülen bir kanser türü kadının vücuduna yayıldı.

Türkiye’ye tatil için gelen Claire, İstanbul’da bir hamamda masaj yaptırırken masözün karnındaki şişliği fark ettiğini söyledi. “Hamamdayken kadın aniden masajı durdurdu ve bana bozuk İngilizcesiyle, ‘hanımefendi bebek?’ diye sordu. Hamile olduğumu sanıyordu. Ben de şok oldum çünkü hamile olmadığımdan emindim.”

Ülkesine döndüğünde hemen doktora giden Claire, iyi huylu fibroidlere sahip olduğunu öğrendi. Doktorlar, durumun acil olmadığını söylediler, ancak 8 ay içinde şişlik bir greyfurt büyüklüğüne ulaştı. Doktorlar, ona nadir görülen bir kanser türü olan ‘Leiomyosarkom’ tanısı koydular.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bu süreçte kanser karaciğerine, akciğerlerine ve kalça kemiğine sıçradı. Histerektomi ameliyatı olan ve 6 seans kemoterapi gören talihsiz kadın, yaşadıklarını anlatarak farkındalık yaratmak istediğini belirtti.

Claire O’Shea “Ne kadar yaşayacağınızı bilmiyorsanız, bunu öfkeyle geçiremezsiniz. Arkadaşlarıma şunu söylediğimi hatırlıyorum: ‘Allah’ım, nasıl olur da bir Türk masöz bana doktorlardan daha iyi neyim olduğunu söyleyebiliyor?’ Artık sağlık sisteminde radikal bir değişim şart.” dedi.

Galler hükümetinin bir sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastaların kaygılarının dinlenmesinin ve ciddiye alınmasının çok önemli olduğunu vurguladı ve şunları ekledi: “Raporda yer alan kadınların deneyimleri, hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olacak. Jinekolojik kanser hizmetleri için odaklanmış bir proje başlattık. Pratisyen hekimlere şüpheli kanser vakalarını sevk etmek için destek araçları sağlıyoruz.”

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