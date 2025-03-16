Hamas, ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısını kınadı

Kaynak: AA

Hamas, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Sana kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısını şiddetle kınayarak, bunu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi ve Yemen'in egemenliğine yönelik saldırı olarak nitelendirdi.

Hamas, ABD ve İngiltere'nin Sana'ya saldırısına ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesini hedef alan hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz ve bunu kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına saldırmak suretiyle uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz." denildi.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, dünden bu yana başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

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Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

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