Hamas heyeti TBMM’de HÜDA PAR’la görüştü

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Hamaslı yetkili eski sağlık bakanı Besim Naim ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Demir, Hamaslı yetkili eski sağlık bakanı Naim’in siyasi partileri ziyaret ederek, Filistin’de yaşanan trajik olayları aktardığını söyledi. Demir, Gazze’nin büyük bir trajedi yaşadığını belirterek, eski sağlık bakanı Naim’in aktardıklarını basın toplantısında anlattı.

Demir, "Masum siviller katlediliyor. Gazze’nin suyu ve elektriği kesilmiş durumda. Hastaneler çalışmıyor maalesef. Mısır’dan yola çıkan yardım konvoyu da vuruldu. Bu bir insanlık suçudur. Abluka altındaki Gazze içindeki 2.5 milyonu aşkın kardeşimiz dünyanın en büyük açık hava hapishanesine alınmış durumda. Saldırılar çok daha vahim bir noktaya gelmiş. Çok büyük bir soykırım yaşanmaktadır" dedi.

ABD ve batılı ülkelerin, blok halinde Siyonist rejime tam destek açıkladıklarını belirten Demir, "Buna karşılık İslam ülkeleri ya tamamen sessizlik içerisinde ya da katliamdan başka bir şey bilmeyen Siyonist rejime sözde itidal çağrısı yapmakla meşgul oldular. İnsanlık Gazze’de can çekişirken, İslam ülkelerinin bu pasif tavrı bir utanç vesilesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Demir cuma günü, 'Cuma Tufanı' adı altında Filistin'e destek vermek amacıyla bir etkinlik düzenleneceğini de duyurdu.