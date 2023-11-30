Hamas iki İsrailli esiri daha serbest bıraktı

Hamas tarafından, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrailli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Hamas iki İsrailli esiri daha serbest bıraktı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın 2 esiri daha serbest bırakarak Kızılhaç ekiplerine teslim ettiği bildirildi.

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Söz konusu esirlerin İsrail'e doğru yola çıktığı ifade edilen açıklamada, birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği kaydedildi.

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İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 75 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 210 Filistinli esir serbest bırakıldı.

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