Hamas iki İsrailli esiri daha serbest bıraktı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın 2 esiri daha serbest bırakarak Kızılhaç ekiplerine teslim ettiği bildirildi.

Söz konusu esirlerin İsrail'e doğru yola çıktığı ifade edilen açıklamada, birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 75 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 210 Filistinli esir serbest bırakıldı.