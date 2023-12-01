Esir takasında 7. tur: Hamas 8 İsrailli rehineyi, İsrail 30 tutuklu Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ara verilmesi için mutabakata varılan ve bir gün daha uzatılan ateşkes sürecindeki 7. esir takası yapıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 8 İsrailli esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

Filistinli esirleri taşıyan konvoy, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım’da tarih belirtmeden geçici ateşkesin uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.