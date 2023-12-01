Esir İsraillilerin ailelerinden Netanyahu’ya protesto. 'Ateşkese geri dönmek için tüm seçenekleri kullanın'

Gazze'de rehin tutulan bazı İsraillilerin aileleri, Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasının yakınlarının hayatının tehlikeye atılması anlamına geldiğini söyleyerek Netanyahu'ya karşı protesto düzenledi ve ateşkesin uzatılmasını istedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Esir İsraillilerin ailelerinden Netanyahu’ya protesto. 'Ateşkese geri dönmek için tüm seçenekleri kullanın'

İsrail ile Hamas arasında varılan 7 günlük geçici ateşkes bu sabah Türkiye saatiyle 08.00 itibarıyla sona erdi. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlarken, Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin aileleri Benjamin Netanyahu hükümetine seslendi.

ESİRLERİN AİLELERİNDEN ATEŞKES İÇİN TÜM SEÇENEKLERİ KULLANIN ÇAĞRISI

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İsrail'in Ynet haber sitesinin aktardığına göre, Gazze'de Hamas ve diğer Filistinli gruplar tarafından rehin tutulan İsraillilerin aileleri, geçici ateşkesin ardından saldırıların yeniden başlamasının yakınlarının hayatını tehlikeye attığı söyledi. Ortak bir açıklama yapan aileler, hükümetlerine seslenerek saldırıların durması ve söz konusu ateşkese yeniden geri dönülmesi için tüm seçeneklerin kullanılması çağrısında bulundu.

“SALDIRIYI SEÇMEK REHİNELERDEN VAZGEÇMEK DEMEK”

Haberde, kuzeni Tal Haimi Gazze'de esir tutulan Udi Goren'in görüşlerine de yer verildi. Haimi, "Rehinelerin serbest kalması için saldırı seçeneğinin seçilmesi, sevdiklerimizden vazgeçilmesi anlamına geliyor" açıklamasında bulundu. Aileler, saldırıların ve bombardımanın yeniden başlamasının rehinelerin hayatını tehlikeye attığının altını çizdi.

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İSRAİL’İN ATEŞKES ŞARTI 10 KADIN ESİRİN SERBEST BIRAKILMASI

Öte yandan, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli yetkililer de Hamas'ın rehin tuttuğu 10 kadını serbest bırakması durumunda Gazze'de 'insani aranın' bir gün daha uygulanabileceğini duyurdu.

AA'nın aktardığına göre, Katar'ın 'insani ara' için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen haberde, "İsrailli yetkililer cuma günü yaptığı açıklamada Hamas'ın rehin tuttuğu 10 kadını serbest bırakması durumunda Gazze'deki çatışmaların durdurulabileceğini ve bir gün daha insani aranın uygulanabileceğini söyledi" ifadesi kullanıldı.

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Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil El Hayye de İsrail'in geçici ateşkesin uzatılması için Hamas'ın yaptığı tüm teklifleri reddettiğini ancak kadın askerlerin serbest kalması için ısrar ettiğini söylemişti.

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