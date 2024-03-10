Hamas İsrail ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Ramazan ayında çatışmalar sona erecek mi?

Kaynak: The Wall Street Journal
Hamas İsrail ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Ramazan ayında çatışmalar sona erecek mi?
Hamas, Ramazan ayının gelişiyle birlikte Gazze’deki savaşın durdurulabilmesi için İsrail’e diplomatik baskı oluşturuyor. Ateşkes görüşmelerinin bugün yeniden başlaması bekleniyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları aralıksız sürerken Hamas, Ramazan ayında çatışmanın sona ermesi için İsrail üzerindeki uluslararası baskının artacağını düşünüyor.

İsrail, Ramazan ayına kadar rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaların durdurulması yönünde bir anlaşmaya varılamazsa, ordusunun tahminen 1.5 milyon Filistinlinin bulunduğu Gazze'nin güney sınırındaki son kalesi Refah'ta Hamas'a saldırı planlarını sürdüreceğini söyleyerek uyardı.

im-935515.jpegAteşkes görüşmelerinin bugün yeniden başlaması bekleniyor fakat ilerlemelerinin durması, İsrail ordusunun Gazze'de ele geçirmediği son büyük şehir olan Refah'ta, Hamas'a yönelik bir İsrail saldırısı olasılığını artırıyor.

El Ezher Üniversitesi'nde siyaset bilimci olan ve şu anda Kahire'de bulunan Mkhaimar Abusada , "Hamas, Ramazan ayının kendi çıkarlarına hizmet edeceğini düşünüyor.” açıklamasında bulundu. Abusada, Hamas liderlerinin, kutsal ayın İsrail üzerindeki savaşı sona erdirmesi yönündeki uluslararası baskıyı artıracağına olan inancının, ateşkesi kabul etmek için neden acele etmediklerini söylemeye devam ettiklerinin sebebi olduğunu iletti.

im-935486.jpegGazze’de insani kriz giderek kötüleşirken Hamas'ın çatışmaları durdurmayı reddetmesi sebebiyle tepkiler artıyor. Filistin‘in açıkladığına göre, İsrail'in bölgeyi işgali sırasında 30.000'den fazla Gazzeli öldürüldü.

Hamas'ın liderlerinden biri olan Husam Badran, Ramazan'ın büyük bir savaşın olmadığı yıllarda bile gerginliklerin yaşandığı bir dönem olabileceğini ancak herhangi bir huzursuzluğun suçunun İsrail'in Gazze'yi işgali ve Batı Şeria'yı işgalinde yattığını kaydetti. Badran, "Ramazan ayında insanların işleri daha farklı ve daha fazla duyguyla yapması öngörülebilir bir şey" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Şubat ayı sonlarında CBS News'e verdiği röportajda, "Hamas taburlarının dörtte birini Refah'ta bırakıp, sorun değil diyemeyiz. Kendilerini hemen yeniden oluşturacaklar." açıklamasını yaptı.

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