Hamas, İsrail’in Gazze saldırılarında 7 esir daha öldürdüğünü açıkladı

Kaynak: AA
Hamas, İsrail’in Gazze saldırılarında 7 esir daha öldürdüğünü açıkladı
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarında 7 İsrailli esirin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Daha önce çok sayıda esiri koruyan savaşçılarıyla iletişimin kesildiğini belirttiklerini hatırlatan Ebu Ubeyde, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, Siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 (İsrailli) düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiği aktarılan açıklamada, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor." denildi.

Sözcü Ebu Ubeyde, esirlerin kasten hedef alındığını ve ölen esirlerin sayısının 70’i aştığını söyledi. Öte yandan, İsrail askerleri, beyaz bayrak sallayan 3 İsrailli esiri de vurarak öldürmüştü.

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