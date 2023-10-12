HAMAS kanlı baskını böyle savundu: Savunma operasyonu

İsrail’e düzenlediği kanlı baskınla dünyayı şoke eden Hamas, “İsrail işgalinin Filistin’deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu” belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, operasyonda İsrail askeri üsleri ve merkezlerinin hedef alındığını kaydederek “İsrailli sivilleri öldürdükleri” yönündeki İsrail iddialarını reddetti.

Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu. Sağlık Bakan Vekili Dr. Yusuf Eburriş, vefat edenler ve yaralıların büyük çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu kaydetti.

İSRAİL’DE ESİR ALARMI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile “acil durum hükümeti” kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas’ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

“İsrail, bölgenin en güçlü ülkesi ve en güçlü ordu da onun” diyen Gantz, bu gücün Gazze’de ve gerekirse Lübnan’da hissedileceğini ve tüm dünya tarafından görüleceğini kaydetti. Gantz’ın açıklaması, Hamas’ın elindeki esirlerle ilgili İsrail tarafından yapılan ilk resmi açıklama oldu.

İsrail Sağlık Bakanlığı İSE, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildiğini duyurdu. Öldürülen İsraillilerin sayısı 1200 olarak açıklanmıştı.

‘YARALANAN FİLİSTİNLİLERİ TEDAVİ ETMEYECEĞİZ’

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu’dan acil talimat talebinde bulundu.