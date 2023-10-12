İran ve Suudi Arabistan'dan İsrail sürprizi. ABD geri adım attı

İran ve Suudi Arabistan liderleri uzun bir aradan sonra İsrail-HAMAS savaşını telefonda görüştü. ABD Başkanı Biden ise görüntülerini izledim dediği vahşet görüntüleri hakkında geri adım attı.

İran ve Suudi Arabistan'dan İsrail sürprizi. ABD geri adım attı

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail ve Gazze’deki durumu değerlendirmek üzere Çarşamba günü sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı.

Bunun yedi yıl süren düşmanlığın ardından sağlanan bir anlaşmadan sonra liderler arasında bilinen ilk görüşme olduğu aktarıldı.

İran devlet basınının bildirdiğine göre Reisi ve bin Selman, "Filistin'e karşı savaş suçlarının sona erdirilmesi" konusunu görüştüler.

Suudi devlet haber ajansı SPA, Suudi veliaht prensinin "devam eden gerilimi durdurmak için Krallığın tüm uluslararası ve bölgesel taraflarla iletişim kurmak için mümkün olan her türlü çabayı gösterdiğini teyit ettiğini” söyledi.

ABD GERİ ADIM ATTI

ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba öğleden sonra geç saatlerde Yahudi cemaati liderleriyle bir toplantıya katıldı ve İsrail'e desteğini yineleyen açıklamalarda bulundu.

ABD lideri, HAMAS'ın saldırılarını, 'bazı durumlarda IŞİD'in en kötü zulmünü aşan katıksız kötülük' olarak nitelendirdi.

Biden konuşmasını bitirirken İsrail'deki kurbanlar arasında başları kesilen çocukların fotoğraflarını gördüğünü söyledi. Ancak bu iddianın sosyal medyada ve bazı haberlerde yer aldığı ancak İsrail ordusu tarafından doğrulanmadığı belirtildi.

ABD lideri "Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve teyit edeceğimi hiç düşünmezdim" dedi.

Gazze Şeridi'ni yöneten ve kuruluşundan bu yana İsrail'i hedef alan en büyük saldırıya imza atan HAMAS ise, baskın sırasında çocukların başlarını kestiği ve kadınlara saldırdığı iddialarını yalanladı. Örgütün internet sitesinden paylaşılan açıklamada, "Biz, Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS olarak, meşru mücadele yürüten halkımıza karşı kışkırtmayı amaçlayan bu asılsız iddiaları ve uydurmaları şiddetle kınıyoruz" denildi.

ABD Başkanı Biden'ın sözleri beklendiği gibi sosyal medyada hemen yankı buldu, BBC Biden'ın bu görüntüleri görüp görmediğinin açıklığa kavuşturulması için Beyaz Saray'a ulaştı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi BBC'ye Biden'ın bu tür görüntüleri görmediğini söyleyerek başkanın açıklamalarından geri adım attı. Yetkili, "Biden İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu" dedi.

İlgili Haberler
HAMAS kanlı baskını böyle savundu: Savunma operasyonu
Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur
Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur
Hamas, esir tuttuğu kadın ve çocuğunu serbest bıraktı. İşte o görüntüler
İsrail Başbakanı Netanyahu ‘Hamas üyesi olan herkes ölüdür’
Milyon dolarlık soru: Hamas’ın kurucusunu İsrail niye serbest bıraktı? Orta Doğu’da hiçbir şey görüldüğü gibi değildir
Öne Çıkanlar
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Son Haberler
Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti. Gelen yorumla çileden çıktı Magazin
Gülben Ergen Eyüp Sultan'a gitti. Gelen yorumla çileden çıktı
Hakkari'de 1 günlük yasaklanma kararı Gündem
Hakkari'de 1 günlük yasaklanma kararı
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar Gündem
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı Spor
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay Gündem
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de
İsrail-Filistin savaşında Türkiye'den 1 ölü, 1 kayıp Siyaset
İsrail-Filistin savaşında Türkiye'den 1 ölü, 1 kayıp