Hamas liderleri Türkiye’de gizli toplantı düzenledi. İsrail basınından flaş iddia

Kaynak: Haber Merkezi
Hamas liderleri Türkiye’de gizli toplantı düzenledi. İsrail basınından flaş iddia
İsrail basını Hamas liderlerinin Türkiye’de gizli toplantı düzenlediğini yazdı. Toplantıda İsrail’e karşı atılacak adımların konuşulduğu öğrenildi.

Üst düzey Hamas yetkililerinin geçen hafta Türkiye'de bir gizli toplantı düzenlediği iddia edildi.

İsrail kamu yayıncısı KAN'ın pazar gecesi yayımladığı habere göre Beyrut'ta yaşayan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve Doha'da yaşayan Hamas'ın siyasi kanadının liderlerinden Halid Meşal de Türkiye'de yapılan toplantıya liderlik etti.

Habere göre Hamas, "güvenli olacağı" için toplantı noktası olarak Türkiye'yi özellikle seçti.

KAN'ın aktardığına göre yapılan toplantıda Hamas'ın önde gelen isimleri, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'le savaşlarında atacakları adımları konuştu.

Aralık ayının ilk haftasında İsrail'in iç güvenlik servisi Shin Bet'in başındaki Ronen Bar, Lübnan, Türkiye ve Katar'daki Hamas üyelerinin peşine düşeceklerini söylemişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu açıklamaya tepki göstererek, "Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedelini çok ağır öderler" demişti.

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